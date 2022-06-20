В КНДР началась эпидемия неизвестного кишечного заболевания

Недавно в Северной Корее началась волна COVID-19. Теперь в провинции Южный Хванхэ вспыхнула эпидемия неизвестного кишечного заболевания, сообщает телеканал CNN.

Заболевание, с которым столкнулись жители провинции, поражает полость желудочно-кишечного тракта. По мнению официальных лиц в Южной Корее, болезнь напоминает холеру или брюшной тиф.

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA рассказало о мерах профилактики в связи со вспышкой неизвестного заболевания. В него включены карантин, «интенсивный скрининг для всех жителей», а также мониторинг «уязвимых групп» людей – детей и пожилых.