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1 час назад

В КНДР началась эпидемия неизвестного кишечного заболевания

Мира Маркина

Недавно в Северной Корее началась волна COVID-19. Теперь в провинции Южный Хванхэ вспыхнула эпидемия неизвестного кишечного заболевания, сообщает телеканал CNN.

В КНДР началась эпидемия неизвестного кишечного заболевания
Фото: unsplash.comunsplash.com

Источник в южнокорейской разведке передал информацию о 800 инфицированных семьях. Официально Пхеньян называет инфекцию «острой кишечной эпидемией».

Заболевание, с которым столкнулись жители провинции, поражает полость желудочно-кишечного тракта. По мнению официальных лиц в Южной Корее, болезнь напоминает холеру или брюшной тиф.

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA рассказало о мерах профилактики в связи со вспышкой неизвестного заболевания. В него включены карантин, «интенсивный скрининг для всех жителей», а также мониторинг «уязвимых групп» людей – детей и пожилых.

Ранее «Рамблер» писал о вспышке загадочной болезни "томатный грипп" в Индии.

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