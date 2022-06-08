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1 час назад

В Индии началась вспышка загадочной болезни "томатный грипп"

Мария Каткова

Вирус, получивший название "томатный грипп" или "томатная лихорадка", начал распространяться в Индии. Об этом сообщает издание Express.

В Индии началась вспышка загадочной болезни "томатный грипп"
Фото: unsplash.comunsplash.com

Отмечается, что с 6 мая было зафиксировано 80 случаев этого заболевания у детей младше пяти лет. Болезнь получила такое название из-за красных волдырей, которые появляются на коже человека. У инфицированных наблюдается появление крупных красных волдырей, которые очень заразны и болезненны.

Новая болезнь может вызывать усталость, боль в суставах, спазмы желудка, тошноту, рвоту, диарею, кашель, чихание, насморк, высокую температуру и боли в теле. У некоторых пациентов меняется цвет рук и ног.

Вирусологи считают, что "томатная лихорадка" может быть вариантом вирусной инфекции ящура. Доктор Субхаш Чандра из Индии рассказала, что болезнь не смертельна, но заразна и может передаваться от человека к человеку. Однако, она отметила, что пути распространения заболевания еще уточняются.

При появлении симптомов "томатной лихорадки" врачи рекомендуют пить много жидкости и отдыхать в постели, как и при других вирусных заболеваниях. Пока конкретное лечение этой болезни не было найдено, медики купируют лишь симптомы гриппа.

Ранее сообщалось, что вирусолог предупредил об опасности вакцины от оспы.

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