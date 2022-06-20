Терапевт перечислила признаки повышенного сахара в крови

«Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови. Осложнение сахарного диабета – это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это все тоже может быть симптомами сахарного диабета», – подчеркнула Романенко.