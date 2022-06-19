Чем опасна болезнь Осгуда-Шляттера

Болезнь Осгуда-Шляттера – это недуг, вызывающий боль и отек в верхней передней части голени. Именно в этом месте связка надколенника крепится к верхней части большеберцовой кости. У многих пациентов также может наблюдаться воспаление этой связки, которое тянется от бугристости большеберцовой кости до коленной чашечки. Такой болезни чаще всего подвержены дети во время интенсивного роста и молодые спортсмены, сильно нагружающие свои колени во время прыжков или бега.

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Что же является причиной возникновения недуга? Об этом в беседе с «Рамблером» рассказал детский ортопед-травматолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Алексей Волков.

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По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев болезнь Осгуда-Шляттера вызывается быстрым ростом кости и не очень быстрым ростом связки. Наш организм устроен таким образом, что кости растут на концах возле суставов, в области, называемой зоной роста, объяснил эксперт, и, пока ребенок растет, эти участки состоят из более мягкого хряща, а не из кости. Хрящ более эластичный, чем кость, поэтому сильные нагрузки могут привести к тому, что зона роста начнет воспаляться, а от этого болеть и опухать, добавил врач.

«Связка коленной чашечки (надколенника) прикреплена к зоне роста в передней части голени (большеберцовой кости). Мышцы бедра (квадрицепс) расположены спереди и сверху надколенника, и когда они разгибают сустав, это вызывает сжатие сухожилия – тут как правило, проблем не возникает. В противовес им действуют мышцы-сгибатели, которые находятся на задней поверхности бедра, и, когда они сгибают ногу, происходит натяжение и перенатяжение связки надколенника. Поэтому действия, оказывающие нагрузку на колено – особенно приседания, сгибания или бег – вызывают боль и отек тканей в области передней части голени» Волков Алексей Михайлович Детский ортопед-травматолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Как ни странно, признался доктор, но болезнь Осгуда-Шляттера обычно сама проходит, если во время недомогания перестать нагружать колени. В этот период ортопед рекомендует остановить занятия спортом, требующие бега и прыжков, пока не исчезнут болезненность и отек. Впоследствии, по его словам, спортсмены могут использовать наколенники для большей безопасности. После занятий полезно прикладывать к колену пакеты со льдом, а при необходимости лед можно прикладывать два-три раза в день по 20–30 минут, уточнил Волков.

«Некоторые специалисты рекомендуют в качестве разминки перед основным спортом – упражнения на растяжку для повышения гибкости передней и задней части бедра для профилактики недуга. Лекарственные препараты, чаще всего нестероидные противовоспалительные препараты, могут быть использованы для купирования боли. Однако, необходимо подобрать правильный препарат и его корректную дозировку соответственно возрасту и особенностям анатомии на приеме у врача»

Волков Алексей Михайлович Детский ортопед-травматолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Ортопед отметил, что в подавляющем большинстве случаев операция при этом недуге не требуется. Он связываеи это с тем, что хрящевая точка окостенения в зоне роста в итоге прекращает увеличиваться в размерах и постепенно переходит в состояние плотной кости, а связка достигает необходимой анатомической прочности и длины, когда человек перестает сам расти.