Глава Роспотребнадзора рассказала, каким будет сезон гриппа

Будущий сезон гриппа может быть более активным, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила глава Роспотребнадзора.
Анна Попова также подчеркнула, что в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60% россиян.
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