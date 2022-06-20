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2 часа назад

Глава Роспотребнадзора рассказала, каким будет сезон гриппа

Мира Маркина

Будущий сезон гриппа может быть более активным, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также подчеркнула, что в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60% россиян.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какие насекомые являются переносчиками «малой чумы».

Новости,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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