Эпидемиолог предупредил россиян о разносчиках «малой чумы»

«Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — объяснил эксперт.