Эпидемиолог предупредил россиян о разносчиках «малой чумы»

Кровососущие мухи и комары представляют большую опасность, чем это принято считать. Разносчиками какой инфекции являются эти насекомые, Ura.ru рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.
Мухи и комары нередко являются носителями туляремии.
«Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — объяснил эксперт.
Ученый также объяснил, как понять, что произошло заражение. С его слов, на месте укуса возникает язва, а вокруг него — туляремийный бубон, который является воспаленным лимфоузлом.
Эпидемиолог подчеркнул, что в России данная инфекция и способы ее лечения хорошо знакомы врачам. Туляремия не является тяжелым заболеванием и редко приводит к летальному исходу.
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