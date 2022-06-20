Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
48 минут назад

Эпидемиолог предупредил россиян о разносчиках «малой чумы»

Мира Маркина

Кровососущие мухи и комары представляют большую опасность, чем это принято считать. Разносчиками какой инфекции являются эти насекомые, Ura.ru рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров.

Эпидемиолог предупредил россиян о разносчиках «малой чумы»
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мухи и комары нередко являются носителями туляремии.

«Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — объяснил эксперт.

Ученый также объяснил, как понять, что произошло заражение. С его слов, на месте укуса возникает язва, а вокруг него — туляремийный бубон, который является воспаленным лимфоузлом.

Эпидемиолог подчеркнул, что в России данная инфекция и способы ее лечения хорошо знакомы врачам. Туляремия не является тяжелым заболеванием и редко приводит к летальному исходу.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, зачем капать в нос, если болят уши.

Новости,Владимир Никифоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители