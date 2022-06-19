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2 часа назад

Зачем капать в нос, если болят уши

Катерина Саломе
Елисеев Максим Викторовичэксперт

ЛОР-органы выполняют очень важные для организма человека функции, среди которых восприятие звуков, определение запахов, выработка голоса, участие в акте дыхания и в приеме пищи. Все они – ухо, нос, глотка и гортань – неразрывно связаны между собой. В беседе с "Рамблером" заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА Максим Елисеев рассказал о том, почему возникает ушная боль и как она связана с другими органами.

Зачем капать в нос, если болят уши
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам эксперта, причинами заболеваний ЛОР-органов и полостей могут быть инфекционные агенты. Они, в свою очередь, вызывают отиты, риниты, ларингиты, фарингиты, уточнил врач. Учитывая анатомическую взаимосвязь такой большой системы органов, подчеркнул он, любое воспаление в том или ином отделе может сопровождаться ушной болью.

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"Помимо инфекционных и неинфекционных воспалительных процессов оториноларингология рассматривает другие виды патологий уха, гортани и носовой полости, в том числе злокачественные и доброкачественные новообразования, врожденные анатомические аномалии"
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Доктор отметил, что сама по себе ушная боль не опасна – она, в первую очередь, отражается на качестве жизни пациента в тот период времени, когда он болен. Но и игнорировать такую боль эксперт не рекомендует, чтобы избежать осложнений.

"Одним из методов лечения ушной боли являются назальные спреи и капли. Они назначаются в том случае, если она появилась как следствие первичного воспаления носа, купируя тем самым очаг заболевания.

Если же очаг первичного воспаления локализован в гортани или глотке, используются любые варианты аэрозолей или полоскания, приводящие к орошению данных анатомических областей.

При локализации первичного очага в области среднего ухо, пациенту, как правило, назначаются лекарственные препараты в виде ушных капель"
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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