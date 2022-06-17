Вирусолог рассказал, кому не страшен новый субвариант омикрона

Недавно в России зафиксировали первое заражение новым субвариантом BA.5 омикрона. Сергей Нетесов, вирусолог и доктор биологических наук, предположил в беседе с «Лентой.ру», какая категория людей имеет сильную иммунную защиту от него.
Эксперт напомнил, что и BA.4, и BA.5 появились в Южной Африке зимой 2022 года. Сначала они распространялись медленно. Однако, согласно статистическим данным, именно эти субварианты омикрона сейчас встречаются в Европе и США наиболее часто.
«Судя по всему, эти варианты менее летальны, чем исходный омикрон. Правда, они и не так сильно отличаются от омикрона, как, например, дельта, поэтому, если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами омикрона — BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели омикроном, поэтому данные субварианты среди них в основном и распространяются», — объяснил вирусолог.
Сергей Нетесов рекомендовал людям из групп риска (в частности, имеющим в анамнезе ожирение, диабет I или II типа, а также другие серьезные хронические заболевания) пройти вакцинацию и строго соблюдать противоэпидемические меры защиты от инфицирования COVID-19.
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