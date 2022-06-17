Вирусолог рассказал, кому не страшен новый субвариант омикрона

«Судя по всему, эти варианты менее летальны, чем исходный омикрон. Правда, они и не так сильно отличаются от омикрона, как, например, дельта, поэтому, если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами омикрона — BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели омикроном, поэтому данные субварианты среди них в основном и распространяются», — объяснил вирусолог.