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2 часа назад

Врач назвала способ вылечить кашель при омикрон-штамме

Даша Краснова

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко объяснила, что кашель при заражении омикрон-штаммом возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его не стоит лечить средствами, которые вызывают мокроту. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач назвала способ вылечить кашель при омикрон-штамме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мальченко заявила, что нерв глотки поражается омикроном, после чего происходит воспаление в верхних дыхательных путях. Это приводит к раздражению слизистых оболочек.

«При лечении назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее и раздражение проходит», — призвала ЛОР-врач.

При омикроне кашель может сохраняться до трех недель. При этом приступы могут продолжиться. Остановить приступы возможно с помощью увлажнения воздуха, обильного теплого питья и промываний носа.

До этого мы рассказывали, как омикрон проявляется на коже.

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