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51 минуту назад

Врач рассказала, как омикрон проявляется на коже

Стелла Шмель

Штамм омикрон новой коронавирусной инфекции может проявляться и на коже. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Ее слова приводит газета "Известия".

Часто омикрон проявляется сыпью. Эти проявления различны: от еле заметных на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

"Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами. Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии".

Также омикрон может проявляться хейлитом — воспалением губ с сухостью, образованием трещин и корочек. Такой симптом появляется при некорректной схеме лечения и прогрессировании симптомов коронавируса.

Ранее мы писали, что врач назвала отличительную черту головной боли при омикроне.

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