Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала отличительную черту головной боли при омикроне

Стелла Шмель

При омикроне характерной чертой для многих заболевших является длительный насморк и сильная головная боль. Почему так происходит, рассказала врач-невролог Ольга Голубинская. Ее слова приводит радио Sputnik.

"Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль".

Врач отметила, что характерным отличием такой боли является сдавливание как бы всей головы, а не одной стороны.

Впрочем, головную боль на фоне омикрона можно снять подручными средствами.

"При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом".

Ранее мы писали, что врач рассказал, когда таблетки от головной боли не помогут.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители