Врач назвала отличительную черту головной боли при омикроне

При омикроне характерной чертой для многих заболевших является длительный насморк и сильная головная боль. Почему так происходит, рассказала врач-невролог Ольга Голубинская. Ее слова приводит радио Sputnik.
"Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль".
Врач отметила, что характерным отличием такой боли является сдавливание как бы всей головы, а не одной стороны.
Впрочем, головную боль на фоне омикрона можно снять подручными средствами.
"При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом".
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