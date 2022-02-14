Врач назвала отличительную черту головной боли при омикроне

"При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом".