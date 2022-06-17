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1 час назад

Перечислены симптомы заражения чумой

Мира Маркина

На фоне возросшего количества сообщений о вероятной вспышке чумы врач-эндокринолог Зухра Павлова подготовила для своего Telegram-канала публикацию о симптомах этого заболевания.

Перечислены симптомы заражения чумой
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт перечислила внешние признаки инфицирования – это отек лица, синюшность кожи, сыпь, белый налет на языке. Сосуды становятся более заметными. Также при заражении увеличиваются лимфатические узлы.

Чума сопровождается высокой температурой, лихорадкой, ознобом, головной болью, ломотой во всем теле, поверхностным дыханием, тахикардией, нитевидным пульсом, отметила врач. Пациенты жалуются на постоянное чувство жажды и тошноты. С развитием заболевания появляется рвота, часто – с кровью. Боль в животе, дизурия (расстройство мочеиспускания), а также понос нередко появляются при заражении чумой.

Тревожность, помутнение сознания, бред и бессмысленная беспорядочная двигательная активность на фоне вышеперечисленных симптомов также позволяют врачу сделать вывод о том, что пациент заражен чумой.

Ранее «Рамблер» рассказывал о дополнительных мерах в связи с риском ввоза чумы в Россию.

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