Перечислены симптомы заражения чумой

На фоне возросшего количества сообщений о вероятной вспышке чумы врач-эндокринолог Зухра Павлова подготовила для своего Telegram-канала публикацию о симптомах этого заболевания.

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Эксперт перечислила внешние признаки инфицирования – это отек лица, синюшность кожи, сыпь, белый налет на языке. Сосуды становятся более заметными. Также при заражении увеличиваются лимфатические узлы.

Чума сопровождается высокой температурой, лихорадкой, ознобом, головной болью, ломотой во всем теле, поверхностным дыханием, тахикардией, нитевидным пульсом, отметила врач. Пациенты жалуются на постоянное чувство жажды и тошноты. С развитием заболевания появляется рвота, часто – с кровью. Боль в животе, дизурия (расстройство мочеиспускания), а также понос нередко появляются при заражении чумой.