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43 минуты назад

В России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Мира Маркина

Глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, которое рекомендует территориальным подразделениям и органам власти проверить готовность медучреждений к выявлению симптомов чумы у граждан. Помимо этого в постановление отмечено, что необходимо провести информирование всех слоев населений о мерах профилактики данного заболевания.

В России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Также , согласно постановлению, необходимо определить самые уязвимые категории граждан и организовать их обязательную вакцинацию против чумы.

"Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ" - говорится в постановлении.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ переименует оспу обезьян.

Новости,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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