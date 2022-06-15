В России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, которое рекомендует территориальным подразделениям и органам власти проверить готовность медучреждений к выявлению симптомов чумы у граждан. Помимо этого в постановление отмечено, что необходимо провести информирование всех слоев населений о мерах профилактики данного заболевания.
Также , согласно постановлению, необходимо определить самые уязвимые категории граждан и организовать их обязательную вакцинацию против чумы.
"Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ" - говорится в постановлении.
Ранее мы сообщали, что ВОЗ переименует оспу обезьян.