В России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова подписала постановление, которое рекомендует территориальным подразделениям и органам власти проверить готовность медучреждений к выявлению симптомов чумы у граждан. Помимо этого в постановление отмечено, что необходимо провести информирование всех слоев населений о мерах профилактики данного заболевания.