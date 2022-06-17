Россиян предупредили о рисках для жизни из-за сильного храпа

Об опасности сильного храпа заявил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с журналистами News.ru.

Медик объяснил, что остановка дыхания во сне связана с обструктивным апноэ. С этим недугом часто сталкиваются пациенты, имеющие лишний вес.

«Дыхание во сне начинает становиться малоэффективным, снижается уровень насыщения крови кислородом, что в определенный момент и приводит к остановке дыхания и последующей смерти», – объяснил пульмонолог.

Храп возникает в момент ослабления мышц глотки. Следовательно, растет риск перекрытия бронхолегочных путей с последующим ограничением доступа к кислороду, подчеркнул врач. Вячеслав Овечкин напомнил, что храп поддается лечению.

«То есть если человек храпит, то это достаточно веское основания для посещения врача», — резюмировал эксперт.