В России ожидается рост цен на инсулин

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%.

"Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина в основном в шприц-ручках", - уточняется в сообщении издания.

В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что повышение цен вынужденное и связано с ростом расходов на производство препаратов. В этот список входят риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики.

Отмечается, что цены на инсулин в шприц-ручках будут выше, чем в картриджах или флаконах.