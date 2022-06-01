Врач дала советы, как продлить жизнь при сахарном диабете

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова дала советы диабетикам, которые помогут продлить жизнь. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Она пояснила, что за последние 20 лет в России большинство людей с диабетом умерли от заболеваний сердца и сосудов: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность и другие.
"Повышенный сахар крови бьет как раз по двум мишеням: внутренней оболочке сосудов организма и по оболочке нервов. Соответственно, пациенту нужно избегать поднятия сахара крови, оптимальный уровень — до 9 ммоль/литр крови"
Эксперт отметила, что нужно регулировать уровень сахара в крови и смотреть на уровень холестерина, чтобы он не оседал на стенках сосудов. Также Павлова добавила, что необходимо соблюдать правильное количество витаминов и минералов в рационе.
"Третий фактор сохранности сосудов — это нормальное артериальное давление. При диабете оно должен быть в норме — до 140/90. Для его нормализации нужно подобрать гипотензивную терапию, а также заняться снижением веса, если есть лишний"
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