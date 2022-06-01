Мясников назвал первые симптомы рассеянного склероза

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с каких симптомов начинается рассеянный склероз. Об этом он заявил в эфире шоу "О самом главном".
Он отметил, что в группе риска находятся пациенты от 10 до 50 лет. В качестве первых симптомов он выделил: ухудшение зрения, трудности при ходьбе, онемение конечностей, проблемы с мочевым пузырем и кишечником, двоение в глазах и быструю утомляемость.
Среди причин Мясников назвал наследственность, вирус Эпштейн–Барра, вакцину от гепатита B и вируса папилломы человека.
"Может быть, потому что мама беременная переносила зимой всякие вирусы, простуды, что и повлияло на плод и дальнейшее развитие ребенка"
Ранее сообщалось, что уролог перечислил симптомы почечных колик.