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1 час назад

Мясников назвал первые симптомы рассеянного склероза

Мария Каткова

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с каких симптомов начинается рассеянный склероз. Об этом он заявил в эфире шоу "О самом главном".

Мясников назвал первые симптомы рассеянного склероза
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Он отметил, что в группе риска находятся пациенты от 10 до 50 лет. В качестве первых симптомов он выделил: ухудшение зрения, трудности при ходьбе, онемение конечностей, проблемы с мочевым пузырем и кишечником, двоение в глазах и быструю утомляемость.

Среди причин Мясников назвал наследственность, вирус Эпштейн–Барра, вакцину от гепатита B и вируса папилломы человека.

"Может быть, потому что мама беременная переносила зимой всякие вирусы, простуды, что и повлияло на плод и дальнейшее развитие ребенка"

Ранее сообщалось, что уролог перечислил симптомы почечных колик.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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