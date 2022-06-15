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2 часа назад

Аллерголог дал совет, как защититься от пуха

Мария Каткова

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как защититься от пуха тем, кто страдает аллергией. Об этом сообщает News.ru.

Аллерголог дал совет, как защититься от пуха
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил, что аллергия у человека начинается после непосредственного контакта с пухом, поэтому важно защитить от пуха нос, рот и глаза. Также можно принять меры для того, чтобы пух не залетал в квартиру.

"Дома, соответственно, затянуть москитной сеткой или марлей окна, чтобы не попадали внутрь пыль, пыльца и пух. То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут"

Для защиты дыхательных путей он посоветовал надевать маску, а для глаз — солнечные очки. Он отметил, что опыт пандемии показал, что маски могут эффективно защищать от аллергенов.

При симптомах аллергии Болибок посоветовал обратиться к врачу, также сдать анализ, который покажет, на что именно реагирует организм. Сдать его можно в любое время, вне зависимости от сезона.

Ранее сообщалось, что перечислены неочевидные признаки ослабленного иммунитета.

Новости,Владимир Болибок,
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