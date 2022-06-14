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2 часа назад

Перечислены неочевидные признаки ослабленного иммунитета

Мира Маркина

Чувство усталости может быть признаком ослабленного иммунитета, заявила врач-иммунолог Людмила Алексеева. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт объяснила, какие еще малозаметные симптомы сопровождают это состояние.

Перечислены неочевидные признаки ослабленного иммунитета
Фото: unsplash.comunsplash.com

Иммунолог посоветовала обратить внимание на состояние волосяного покрова головы.

«Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы», — отметила специалист.

Появление на лице и других участках тела герпеса также говорит о сбоях в организме, подчеркнула эксперт и рекомендовала обратиться за консультацией к терапевту или врачу-иммунологу.

Ранее «Рамблер» писал о том, какое генетическое заболевание глаз обнаружили ученые.

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