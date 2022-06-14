Перечислены неочевидные признаки ослабленного иммунитета

Чувство усталости может быть признаком ослабленного иммунитета, заявила врач-иммунолог Людмила Алексеева. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт объяснила, какие еще малозаметные симптомы сопровождают это состояние.
Иммунолог посоветовала обратить внимание на состояние волосяного покрова головы.
«Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы», — отметила специалист.
Появление на лице и других участках тела герпеса также говорит о сбоях в организме, подчеркнула эксперт и рекомендовала обратиться за консультацией к терапевту или врачу-иммунологу.
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