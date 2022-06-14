Перечислены неочевидные признаки ослабленного иммунитета

Чувство усталости может быть признаком ослабленного иммунитета, заявила врач-иммунолог Людмила Алексеева. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт объяснила, какие еще малозаметные симптомы сопровождают это состояние.

«Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы», — отметила специалист.

Появление на лице и других участках тела герпеса также говорит о сбоях в организме, подчеркнула эксперт и рекомендовала обратиться за консультацией к терапевту или врачу-иммунологу.