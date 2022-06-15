Онколог рассказал, как вычислить рак до первых симптомов

Врач-эндоскопист, онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вычислить рак до появления симптомов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в 95% случаев колоректальный рак можно предотвратить. Важно вовремя ходить на обследования.

“Он развивается из полипов, которые растут внутри человека годами. Многие не ходят на обследование, боятся врачей, и, конечно, полип благополучно перерастает в злокачественную опухоль”

Для того, чтобы определить наличие опухоли, необходимо делать колоносокопию. Уже после этого проводятся другие исследования для локализации образования. Также наличие опухоли можно выявить с помощью УЗИ, но его можно делать людям без избыточного веса и ожирения.