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52 минуты назад

Онколог рассказал, как вычислить рак до первых симптомов

Мария Каткова

Врач-эндоскопист, онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вычислить рак до появления симптомов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Онколог рассказал, как вычислить рак до первых симптомов
Фото: unsplashunsplash

Он напомнил, что в 95% случаев колоректальный рак можно предотвратить. Важно вовремя ходить на обследования.

“Он развивается из полипов, которые растут внутри человека годами. Многие не ходят на обследование, боятся врачей, и, конечно, полип благополучно перерастает в злокачественную опухоль”

Для того, чтобы определить наличие опухоли, необходимо делать колоносокопию. Уже после этого проводятся другие исследования для локализации образования. Также наличие опухоли можно выявить с помощью УЗИ, но его можно делать людям без избыточного веса и ожирения.

"Каждый метод диагностики хорош для чего-то своего, но для ранней диагностики рака желудочно-кишечного тракта наиболее информативными являются эндоскопические исследования", — заключил онколог.

Ранее сообщалось, что названы признаки рака, которые видны на лице.

Новости,Иван Карасев,
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