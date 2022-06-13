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1 час назад

В Великобритании нашли еще сто зараженных оспой обезьян

Мария Каткова

В Великобритании за выходные нашли еще сотню зараженных оспой обезьян. Об этом сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).

В Великобритании нашли еще сто зараженных оспой обезьян
Фото: pexelspexels

За последние три дня в стране выявили 104 новых случая оспы обезьян. Всего в Великобритании уже 470 зараженных.

«В настоящее время 452 подтвержденных заболевания выявлено в Англии, 12 — в Шотландии, два — в Северной Ирландии и четыре — в Уэльсе»

В агентстве предупредили, что заболеть оспой обезьян может любой человек, близко контактировавший с тем, у кого есть симптомы заболевания: сыпь и водянистые волдыри.

Ранее сообщалось, что вирусолог раскрыл опасные последствия вакцины от оспы.

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