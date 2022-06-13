Вирусолог раскрыл опасные последствия вакцины от оспы

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко сообщил о тяжелых побочных эффектах вакцины от натуральной оспы. Об этом сообщает Ura,ru.
«Вакцина, которая с успехом использовалась в ликвидации натуральной оспы, была основана на вирусе коровьей оспы. Фактически это натуральный вирус. Эта вакцина была очень реактогенной. Не редки были случаи поствакцинальных энцефалитов, то есть у тех, кто прививался, развивались тяжелейшие заболевания. Это поражение центральной нервной системы, связанные с тем, что некоторые люди оказались восприимчивы к этой инфекции»,
– пояснил специалист.
По словам вирусолога, на большинство вакцин у людей совершенно разные реакции:
"Это связно с иммунной системой. Можно назвать случаи, когда самые надежные вакцины, например, против желтой лихорадки имели остаточные явления и реакции с поражением центральной нервной системы. От полиомиелита, казалось бы, безвредная вакцина, но там в результате изменения трех вакцинных штаммов, один из них превращался в организме в дикий. Была категория людей с поствакцинальным полиомиелитом".
Покажет ли свою эффективность старая вакцина от нового вируса оспы пока неизвестно. Кроме того, для некоторых вакцинация противопоказана:
"Есть люди, предрасположенные к аллергиям. Это повод для противопоказания. Аллергики предрасположены к тяжелым реакциям в виде анафилактического шока, которые приводят к самым тяжелым последствиям".
Бутенко добавил, что использовать старую вакцину от натуральной оспы сейчас невозможно.
«Она не лицензированная и не прошла испытания против оспы обезьян. В таком виде, в котором вакцина была создана, она не может использоваться сейчас в юридическом отношении»,
– заключил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые впервые ввели человеку убивающий рак вирус.