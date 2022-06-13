Вирусолог раскрыл опасные последствия вакцины от оспы

«Вакцина, которая с успехом использовалась в ликвидации натуральной оспы, была основана на вирусе коровьей оспы. Фактически это натуральный вирус. Эта вакцина была очень реактогенной. Не редки были случаи поствакцинальных энцефалитов, то есть у тех, кто прививался, развивались тяжелейшие заболевания. Это поражение центральной нервной системы, связанные с тем, что некоторые люди оказались восприимчивы к этой инфекции»,