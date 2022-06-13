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55 минут назад

Вирусолог раскрыл опасные последствия вакцины от оспы

Мира Маркина

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко сообщил о тяжелых побочных эффектах вакцины от натуральной оспы. Об этом сообщает Ura,ru.

Вирусолог раскрыл опасные последствия вакцины от оспы
Фото: pxherepxhere

«Вакцина, которая с успехом использовалась в ликвидации натуральной оспы, была основана на вирусе коровьей оспы. Фактически это натуральный вирус. Эта вакцина была очень реактогенной. Не редки были случаи поствакцинальных энцефалитов, то есть у тех, кто прививался, развивались тяжелейшие заболевания. Это поражение центральной нервной системы, связанные с тем, что некоторые люди оказались восприимчивы к этой инфекции»,

– пояснил специалист.

По словам вирусолога, на большинство вакцин у людей совершенно разные реакции:

"Это связно с иммунной системой. Можно назвать случаи, когда самые надежные вакцины, например, против желтой лихорадки имели остаточные явления и реакции с поражением центральной нервной системы. От полиомиелита, казалось бы, безвредная вакцина, но там в результате изменения трех вакцинных штаммов, один из них превращался в организме в дикий. Была категория людей с поствакцинальным полиомиелитом".

Покажет ли свою эффективность старая вакцина от нового вируса оспы пока неизвестно. Кроме того, для некоторых вакцинация противопоказана:

"Есть люди, предрасположенные к аллергиям. Это повод для противопоказания. Аллергики предрасположены к тяжелым реакциям в виде анафилактического шока, которые приводят к самым тяжелым последствиям".

Бутенко добавил, что использовать старую вакцину от натуральной оспы сейчас невозможно.

«Она не лицензированная и не прошла испытания против оспы обезьян. В таком виде, в котором вакцина была создана, она не может использоваться сейчас в юридическом отношении»,

– заключил медик.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые впервые ввели человеку убивающий рак вирус.

Новости,Александр Бутенко,
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