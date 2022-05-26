Ученые впервые ввели человеку убивающий рак вирус

Ученые впервые провели введение экспериментального препарата CF33-hNIS (или Vaxinia) пациенту с онкологией. Это генетически модифицированный онколитический вирус, способный избирательно заражать и уничтожать онкоклетки без вреда для здоровья человека. Об этом сообщает Science Alert.

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Как сообщают исследователи, вирус проникает в клетки и воспроизводит себя сам. Инфицированная часть провоцирует высвобождение тысяч новых вирусных частиц, стимулирующих иммунитет атаковать раковые очаги.

"Предыдущие исследования показывают, что онколитические вирусы могут стимулировать иммунную систему человека находить и уничтожать рак, а также делать организм более восприимчивым к другим видам иммунотерапии", – заявили онкологи.

В первой фазе исследований примут участие до 100 пациентов с метастазами или запущенными опухолями, которые уже прошли два курса стандартного лечения. На этом этапе ученые будут следить за частотой и тяжестью побочных эффектов.

Во время второй фазы эксперты будут наблюдать за размерами опухолей и их изменениями. Оба этапа займут около двух лет.