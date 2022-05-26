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2 часа назад

Врач назвала опасное последствие дефицита йода

Анна Шутова

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина заявила, что дефицит йода может привести к заболеванию щитовидной железы под названием эндемический зоб. Об этом пишет издание «Известия».

Врач назвала опасное последствие дефицита йода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, нарушения функций щитовидной железы выявляются примерно у каждого десятого жителя планеты. У граждан России риск патологических изменений в работе щитовидной железы достаточно высокий, поэтому нежно регулярно проходить медицинский осмотр и следить за количеством йода в организме.

«В почве этого элемента содержится мало, и растения, соответственно, также не накапливают его в достаточном количестве. То же можно сказать и про продукты животноводства: мясо, молоко. И это опасно, особенно для детей на всех этапах их роста и развития, начиная с внутриутробного», — сказала Вершинина.

Как отметила врач, йод играет важную роль в формировании нервной системы. Оно посоветовала использовать йодированную соль при готовке для профилактики дефицита этого микроэлемента.

При наличии заболеваний щитовидной железы пациент долгое время может не замечать изменений в организме. А эндемический зоб больших размеров, по словам эксперта, сдавливает трахею и пищевод, что приводит к огрубению голоса и деформации шеи.

Ранее врач оценил готовность России к оспе обезьян.

Новости,Марина Вершинина,Роспотребнадзор,
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