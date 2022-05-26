Врач назвала опасное последствие дефицита йода

«В почве этого элемента содержится мало, и растения, соответственно, также не накапливают его в достаточном количестве. То же можно сказать и про продукты животноводства: мясо, молоко. И это опасно, особенно для детей на всех этапах их роста и развития, начиная с внутриутробного», — сказала Вершинина.