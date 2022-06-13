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1 час назад

Инфекционист раскрыла первые симптомы ВИЧ

Мира Маркина

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Татьяна Ковалева раскрыла симптомы, которые могут указывать на заражение ВИЧ. Об этом сообщают "Известия".

Инфекционист раскрыла первые симптомы ВИЧ
Фото: pxherepxhere

По словам медика, в числе первых клинических симптомов: лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, боль в горле, сыпь.

Вдобавок к этому, до появления первых симптомов может пройти от месяца до трех месяцев, а иногда и до года с момента заражения. Однако, как правило, у 50-90% зараженных клинические симптомы проявляются в первые три месяца.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как понять, что в глаза попала инфекция.

Новости,Татьяна Ковалева,
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