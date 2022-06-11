Как понять, что в глаза попала инфекция

Глаза – это не только зеркало души, но и входные ворота для инфекций. В офтальмологии достаточно много заболеваний, вызванных инфекционным агентом. В беседе с «Рамблером» врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о них подробнее.
Среди «поверхностных» патологий эксперт выделила конъюнктивит, кератит и кератоконъюнктивит. По словам доктора, характерным симптомом для бактериальных заболеваний переднего отрезка глаза (конъюнктивы, роговицы) является гнойное отделяемое, то есть, это слипшиеся веки по утрам, и в течение дня скапливание гноя (бело-желтого цвета) во внутренних уголках глаз.
Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не надо накладывать повязку и заклеивать глаз. Это предотвратит отток гнойного отделяемого, за счет чего состояние может усугубиться.
Офтальмолог рекомендует тем, кто использует мягкие контактные линзы или «ночные» ортокератологические, заменить их на очки на 14 дней. Чтобы не распространять и не передавать инфекцию окружающим, следует соблюдать правила личной гигиены, обязательно использовать отдельное полотенце для лица и отдельную наволочку, добавила врач. А при жжении и зуде эксперт советует использовать прохладные компрессы для облегчения состояния глаз.