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47 минут назад

Как понять, что в глаза попала инфекция

Катерина Саломе
Барышникова Дарья Андреевнаэксперт

Глаза – это не только зеркало души, но и входные ворота для инфекций. В офтальмологии достаточно много заболеваний, вызванных инфекционным агентом. В беседе с «Рамблером» врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о них подробнее.

Как понять, что в глаза попала инфекция
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Среди «поверхностных» патологий эксперт выделила конъюнктивит, кератит и кератоконъюнктивит. По словам доктора, характерным симптомом для бактериальных заболеваний переднего отрезка глаза (конъюнктивы, роговицы) является гнойное отделяемое, то есть, это слипшиеся веки по утрам, и в течение дня скапливание гноя (бело-желтого цвета) во внутренних уголках глаз.

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Также может беспокоить зуд глаз, покраснение, светобоязнь, ощущение инородного тела или «песка» в глазах, слезотечение, отечность век. Зачастую начало острое и поражает сразу два глаза.
Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог

Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не надо накладывать повязку и заклеивать глаз. Это предотвратит отток гнойного отделяемого, за счет чего состояние может усугубиться.

Хоть лечение назначает офтальмолог после осмотра, первой помощью дома может быть обработка век и удаление гноя натуральными антисептиками, например, водным раствором ромашки или календулы, если нет аллергических реакций.
Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог

Офтальмолог рекомендует тем, кто использует мягкие контактные линзы или «ночные» ортокератологические, заменить их на очки на 14 дней. Чтобы не распространять и не передавать инфекцию окружающим, следует соблюдать правила личной гигиены, обязательно использовать отдельное полотенце для лица и отдельную наволочку, добавила врач. А при жжении и зуде эксперт советует использовать прохладные компрессы для облегчения состояния глаз.

При отсутствии лечения острое течение болезни может перейти в хроническую форму, или поразить более глубокие структуры глаза. Следовательно, лечение в дальнейшем будет дольше.

Стоит отметить, что встречаются и угрожающие зрению состояния, поэтому при возникновении любых из вышеперечисленных симптомов, следует незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу!
Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог
Болезни и лекарства,
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