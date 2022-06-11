Как понять, что в глаза попала инфекция

Глаза – это не только зеркало души, но и входные ворота для инфекций. В офтальмологии достаточно много заболеваний, вызванных инфекционным агентом. В беседе с «Рамблером» врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о них подробнее.

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Среди «поверхностных» патологий эксперт выделила конъюнктивит, кератит и кератоконъюнктивит. По словам доктора, характерным симптомом для бактериальных заболеваний переднего отрезка глаза (конъюнктивы, роговицы) является гнойное отделяемое, то есть, это слипшиеся веки по утрам, и в течение дня скапливание гноя (бело-желтого цвета) во внутренних уголках глаз.

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Также может беспокоить зуд глаз, покраснение, светобоязнь, ощущение инородного тела или «песка» в глазах, слезотечение, отечность век. Зачастую начало острое и поражает сразу два глаза. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не надо накладывать повязку и заклеивать глаз. Это предотвратит отток гнойного отделяемого, за счет чего состояние может усугубиться.

Хоть лечение назначает офтальмолог после осмотра, первой помощью дома может быть обработка век и удаление гноя натуральными антисептиками, например, водным раствором ромашки или календулы, если нет аллергических реакций.

Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Офтальмолог рекомендует тем, кто использует мягкие контактные линзы или «ночные» ортокератологические, заменить их на очки на 14 дней. Чтобы не распространять и не передавать инфекцию окружающим, следует соблюдать правила личной гигиены, обязательно использовать отдельное полотенце для лица и отдельную наволочку, добавила врач. А при жжении и зуде эксперт советует использовать прохладные компрессы для облегчения состояния глаз.