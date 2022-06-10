Иммунолог назвала отличия между ветрянкой и оспой обезьян

«При обезьяньей оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передаётся очень быстро воздушно-капельным путем. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объёмные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно так же»