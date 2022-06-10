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3 часа назад

Иммунолог назвала отличия между ветрянкой и оспой обезьян

Мария Каткова

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, как отличить оспу обезьян от ветрянки. Об этом сообщает Ura.ru.

Иммунолог назвала отличия между ветрянкой и оспой обезьян
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По ее словам, вирусы ветрянки и оспы обезьян сильно отличаются. К тому же, новое заболевание не передается так же быстро, как ветряная оспа.

«При обезьяньей оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передаётся очень быстро воздушно-капельным путем. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объёмные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно так же»

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко добавил, что при оспе обезьян высыпания больше похожи на сыпь, а не на папулы.

Ранее сообщалось, что обработка раны подорожником может привести к смерти.

Новости,Александр Бутенко,
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