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1 час назад

Обработка раны подорожником может привести к смерти

Мария Каткова

Инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова рассказала, что обработка раны подорожником может привести к заражению крови. Об этом сообщает «Лента.ру».

Обработка раны подорожником может привести к смерти
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Она отметила, что не стоит пользоваться народными методами при обработке ран. Так, если приложить подорожник или чистотел, они могут вызвать заражение крови или столбняк в случае загрязнения.

Мошкова посоветовал промыть рану питьевой водой, если под рукой не оказалось аптечки, а потом вытереть кожу вокруг салфеткой. После этих манипуляций она посоветовала ехать в травмпункт или домой.

Для обработки раны подойдет неспиртовой антисептик, перекись водорода и обычная вода. После этого на рану нужно наложить повязку, которая будет неплотно прилегать. При этом, эксперт посоветовала не использовать вату.

«Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. И не используйте вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно»

Ранее сообщалось, что Малышева назвала малозаметный симптом цирроза.

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