Невролог раскрыл ранние признаки деменции

Невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Колесников назвал ранние признаки деменции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Один из первых симптомов деменции – забывчивость даже в самых простых вещах. Кроме того, внезапно может измениться поведение человека:

"Например, веселый, открытый, жизнерадостный человек внезапно становится мрачным и закрытым — это подозрительный симптом".

Колесников также поделился эффективным методом, который поможет проверить, есть ли деменция у близкого человека: нужно попросить его нарисовать циферблат часов, где стрелки указывали бы конкретное время.

Пациент с деменцией может выдать себя, неверно расположив стрелки, нарисовав их некорректного размера, перепутав расположение цифр и так далее.