Какие признаки сигнализируют о деменции в молодости

У молодых причиной служит, как правило, черепно-мозговая травма, либо проблема перенесенного инфекционного заболевания с воздействием на головной мозг, либо токсическое поражение мозга на фоне употребления алкоголя, либо других психотропных средств. Изначально на эти симптомы обращают внимание родственники. Это нарушение запоминания, дезориентация во времени и пространстве. Но стоит отметить, что в молодом возрасте любая неврологическая симптоматика может являться поводом заподозрить диагноз, в том числе и деменцию: это шаткость походки, проблема, связанная с чувствительностью, двоение в глазах, шум в ушах, головная боль. Любой, даже самый малый неврологический симптом, может указывать на деменцию. Но все-таки деменция - это утрата когнитивных функций, а когнитивные функции - это запоминание, чтение, воспроизведение, ориентация и контроль мочеиспускания. Все неврологические симптомы могут быть сигналом деменции, но в первую очередь близкие люди обратят внимание на нарушение когнитивных функций. Важно, что малое количество врачей будет расценивать эти нарушения как деменцию. В первую очередь речь будет идти о транзиторных ишемических атаках, об остром нарушении мозгового кровообращения, рассеянном склерозе. И ведущим здесь будет сбор анамнеза и поиск органических поражением посредством МРТ.