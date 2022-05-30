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2 часа назад

Какие признаки сигнализируют о деменции в молодости

Мира Маркина
эксперт

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50 миллионов людей в мире страдают деменцией. Ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случаев заболевания. В основном, деменция поражает пожилых людей. Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева, можно ли в молодости заметить какие-либо симптомы, сигнализирующие о возможном развитии деменции.

Какие признаки сигнализируют о деменции в молодости
Фото: PixabayPixabay

Деменция — это синдром, хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции, то есть способности мыслить. Начинаются проблемы с памятью, мышлением, пониманием, речью, человек лишается способности ориентироваться, познавать и рассуждать.

У молодых причиной служит, как правило, черепно-мозговая травма, либо проблема перенесенного инфекционного заболевания с воздействием на головной мозг, либо токсическое поражение мозга на фоне употребления алкоголя, либо других психотропных средств. Изначально на эти симптомы обращают внимание родственники. Это нарушение запоминания, дезориентация во времени и пространстве. Но стоит отметить, что в молодом возрасте любая неврологическая симптоматика может являться поводом заподозрить диагноз, в том числе и деменцию: это шаткость походки, проблема, связанная с чувствительностью, двоение в глазах, шум в ушах, головная боль. Любой, даже самый малый неврологический симптом, может указывать на деменцию. Но все-таки деменция - это утрата когнитивных функций, а когнитивные функции - это запоминание, чтение, воспроизведение, ориентация и контроль мочеиспускания. Все неврологические симптомы могут быть сигналом деменции, но в первую очередь близкие люди обратят внимание на нарушение когнитивных функций. Важно, что малое количество врачей будет расценивать эти нарушения как деменцию. В первую очередь речь будет идти о транзиторных ишемических атаках, об остром нарушении мозгового кровообращения, рассеянном склерозе. И ведущим здесь будет сбор анамнеза и поиск органических поражением посредством МРТ.
Болезни и лекарства,ВОЗ,
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