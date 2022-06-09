Назван предвестник болезни Паркинсона

Американские исследователи из Бирмингемского университета назвали ночные кошмары у пожилых людей предвестником болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликовал журнал EClinicalMedicine.

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Эксперты проанализировали 12-летние данные 3818 престарелых мужчин из США, которые жили одни без посторонней помощи. Участники эксперимента, в свою очередь, заполнили анкеты, где помимо прочего были вопросы о качестве сна.

Как выяснилось, испытуемые, которые видели кошмары хотя бы раз в неделю, были более склонны к болезни Паркинсона. По статистике, частые кошмары увеличивали шансы на обнаружение этой болезни у пациентов в ближайшие пять лет.

В будущем ученые планируют провести дополнительные испытания с большей выборкой участников, а также изучить связь между снами и другими заболеваниями нервной системы, например, болезнью Альцгеймера.