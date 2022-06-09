В каких овощах нужно опасаться нитратов

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов перечислил продукты, которые могут оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов. Об этом сообщает "МедикФорум".

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Нитраты – соли азотной кислоты, которые обеспечивают растениям рост и развитие. Однако если их слишком много, они могут пагубно сказаться на здоровье человека. Кутушов отметил, что сок, мякоть овощей и фруктов могут накапливать высокие концентрации химии.

К этому может привести чрезмерная обработка нитратами будущего урожая. Наибольший уровень опасных солей может содержаться в плодах, которые продают не в сезон – в свекле, листовом салате, петрушке, зеленом укропе, редисе и других.

Кроме того, медик рекомендовал очищать фрукты и ягоды для детей от кожуры, верхушек и хвостиков, а также не давать им ранние плоды.