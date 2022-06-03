Назван самый полезный овощ для снижения холестерина

Страшное слово холестерин слышал каждый взрослый человек. Его называют врагом номер один для сердца и сосудов Повышенный уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем, нарушенном обмене веществ и опасен развитием атеросклероза.

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Холестерин — структурное сочетание жиров и стероидов, вещество, которое необходимо организму в качестве строительного материала жизненно-важных мембран клеток и гормонов.

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Медикаментозные средства зачастую имеют побочные эффекты и выписываются врачом. Однако вы и сами можете скорректировать уровень холестерина. Конечно, стоит задуматься об образе жизни: бросить курить, добавить физические нагрузки и начать избавляться от лишнего веса.

Однако, есть целый список продуктов, которые хорошо справляются с регуляцией уровня холестерина. Среди них специалисты выделяют орехи, авокадо, морепродукты и морскую рыбу, оливковое масло. Если добавить эти продукты в рацион, можно существенно улучшить состояние сосудов.

Овощ-спаситель

При этом полезные для сердца и снижающие уровень холестерина питательные вещества содержат многие овощи.

По мнению доктора и члена медицинского экспертного совета издания Eat This, Not That Лизы Янг, морковь — это один из лучших овощей, способный снижать уровень холестерина.

«Морковь является хорошим источником растворимой клетчатки , которая может помочь снизить уровень холестерина. Она также богата бета-каротином, антиоксидантом витамина А, который может защитить вас от хронических заболеваний, таких как болезни сердца, — говорит Янг, — и самое главное —морковь очень универсальна. Вы можете съесть ее с хумусом, добавлять в салат или поджарить с оливковым маслом и чесноком или наслаждаться ею в качестве гарнира».

Морковь почти всегда в первую очередь ассоциируется со здоровьем ваших глаз — и на то есть веские причины. Она богата витамином А, который, как известно, помогает снизить риск некоторых заболеваний глаз. Хотя морковь особенно полезна для зрения, ее преимущества на этом не заканчиваются.

По данным Harvard Health, морковь является отличной закуской, помогающей сердцу и снижающей уровень холестерина, потому что ее легко есть в больших количествах и она богата клетчаткой .

Связь между пищевыми волокнами и холестерином значительна. В обзоре, опубликованном в Nutrients, говорится, что как нерастворимая, так и растворимая клетчатка, помогает снизить уровень холестерина в крови, что в конечном итоге помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Другое исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что потребление не менее 25 граммов клетчатки в день помогает контролировать вес, уровень сахара в крови, уровень артериального давления и уровень холестерина.

Наряду с содержанием клетчатки, морковь также может быть полезной для сердца благодаря содержанию бета-каротина . Согласно исследованию, опубликованному в Circulation Research , бета-каротин помогает снизить риск сердечных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

При этом, как рассказал "Рамблеру", врач-кардиолог Денис Прокофьев, "пищевые" методы не помогут в борьбе с холестерином в том случае, если атеросклеротическая бляшка уже образовалась.