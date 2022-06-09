Вирусолог раскрыл две причины вспышки оспы обезьян

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru назвал две причины, которые могли спровоцировать оспу обезьян в мире.

По словам вирусолога, представление ученых об оспе обезьян "относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель". Чепурнов считает, что вирус мог быть изменен искусственным путем, из-за чего и стал более заразным.

Вторая причина вспышки – ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Вместе с тем скорость распространения вируса может быть обусловлена модифицированным характером вируса. Чепурнов также допустил, что существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых еще нет данных.