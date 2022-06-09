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2 часа назад

Вирусолог раскрыл две причины вспышки оспы обезьян

Мира Маркина

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru назвал две причины, которые могли спровоцировать оспу обезьян в мире.

По словам вирусолога, представление ученых об оспе обезьян "относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель". Чепурнов считает, что вирус мог быть изменен искусственным путем, из-за чего и стал более заразным.

Вторая причина вспышки – ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Вместе с тем скорость распространения вируса может быть обусловлена модифицированным характером вируса. Чепурнов также допустил, что существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых еще нет данных.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вирусолог предупредил об опасности вакцины от оспы.

Новости,Видео,Александр Чепурнов,
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