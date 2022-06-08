Вирусолог предупредил об опасности вакцины от оспы

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцина от натуральной оспы может быть опасна. Об этом сообщает Ura.ru.
Альтштейн отметил, что в стране еще есть резервы вакцин, которые можно использовать для профилактики оспы обезьян. Однако у этой вакцины есть побочные эффекты вплоть до инвалидности.
"Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например "Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность"
Эксперт добавил, что резервы этой вакцины могут быть использованы, но отметил, что делать это крайне нежелательно из-за побочных эффектов.
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