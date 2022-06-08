Названа наиболее уязвимая перед оспой обезьян категория россиян

Оспе обезьян более подвержены некоторые категории граждан. Об этом рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. Его слова приводят «Известия».

По его мнения, наиболее подвержены вирусу оспы обезьян россияне до 40 лет.

Медик отмечаю, что обезьянья оспа не опасна для тех, кто еще во времена СССР прошел вакцинацию от оспы. Люди помоложе могут быть более уязвимы перед вирусом.

«Россиян в возрасте 40 лет и старше, примерно 70 миллионов на сегодняшний момент. С поправкой на вакцинацию группа будет меньше на 10–15 процентов. Я полагаю, что примерно 50 процентов текущего населения России на сегодняшний момент вакцинированы», — объяснил Чудаков.

Текущая ситуация, по мнению медика, не требует введения обязательной вакцинации от оспы, потому как пока по миру зафиксировано не более 300 заболевших.