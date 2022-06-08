В России начали тестировать новую вакцину от оспы

В России началось тестирование вакцины и новых лекарств от оспы. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения"
Он уточнил, что испытания проходят в рамках взаимодействия стран ШОС на реагирование новой угрозы, и отметил их важность. Он также подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество со странами ШОС.
"Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения наших стран"
Ранее сообщалось, что у 70% россиян нашли проблемы с сердцем после COVID.