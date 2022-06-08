В России начали тестировать новую вакцину от оспы

В России началось тестирование вакцины и новых лекарств от оспы. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения"

Он уточнил, что испытания проходят в рамках взаимодействия стран ШОС на реагирование новой угрозы, и отметил их важность. Он также подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество со странами ШОС.