У 70% россиян нашли проблемы с сердцем после COVID

Выяснилось, что до 70% россиян, прошедших диспансеризацию после перенесенного коронавируса, имеют болезни сердца и сосудов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
По словам Мурашко, у 7 из 10 человек находят проблемы. Таким образом, диспансеризация позволяет сформировать людей по группам заболеваний, а также усилить наблюдение в случае обнаружения проблем.
«Сегодня пандемия отходит, безусловно, еще есть определенное количество заболевших в разных странах, но мы по-прежнему говорим и о пандемии, но уже вопросы касаются и реабилитационных мероприятий, и профилактики неинфекционных заболеваний»
Ранее сообщалось, что в России приостановили производство вакцин от коронавируса.