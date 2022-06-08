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2 часа назад

У 70% россиян нашли проблемы с сердцем после COVID

Мария Каткова

Выяснилось, что до 70% россиян, прошедших диспансеризацию после перенесенного коронавируса, имеют болезни сердца и сосудов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

У 70% россиян нашли проблемы с сердцем после COVID
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Мурашко, у 7 из 10 человек находят проблемы. Таким образом, диспансеризация позволяет сформировать людей по группам заболеваний, а также усилить наблюдение в случае обнаружения проблем.

«Сегодня пандемия отходит, безусловно, еще есть определенное количество заболевших в разных странах, но мы по-прежнему говорим и о пандемии, но уже вопросы касаются и реабилитационных мероприятий, и профилактики неинфекционных заболеваний»

Ранее сообщалось, что в России приостановили производство вакцин от коронавируса.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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