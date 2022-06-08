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1 час назад

Врач рассказал, почему с возрастом чаще плачут

Мария Каткова

Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, почему у людей с возрастом чаще текут слезы. Об этом он сообщил на YouTube-канале Яны Павлидис.

Врач рассказал, почему с возрастом чаще плачут
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам офтальмолога, частые слезы обусловлены потерей эластичности кожи. Как правило, частота симптом увеличивается в мороз.

"У нас к углу глаза подходит такой «водопровод», из него вырабатывается слеза, увлажняет глаз и по каналам уходит в носоглотку, и мы этого совсем не чувствуем. С возрастом эластичность теряется, и веко начинает отодвигаться вниз, оно не прилегает плотно к яблоку. И в результате воронка, которая собирает слезу, отдаляется, и часть слезы начинает вытекать из глаза"

Со слезами можно бороться с помощью подтяжкой нижних или верхних век. Если человек решится на эту процедуру, то нужно смотреть не только на практическую, но и на эстетическую часть, чтобы веки выглядели гармонично.

Ранее сообщалось, что вирусолог предупредил об опасности вакцины от оспы.

Новости,Яна Павлидис,
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