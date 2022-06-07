Терапевт рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что в жару обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек. Подробностями эксперт поделился с "Москвой 24".
Так, Хухрев отметил, что с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце:
"Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счет потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот, чтобы оно быстрее гоняло кровь, а кровь отводила тепло от кожи. И то и другое для сердца — серьезная нагрузка".
Медик предупредил, что из-за этого может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, а также не исключены инфаркты и инсульты.
А из-за повышенной потливости в жаркое время года могут обостряться кожные заболевания, солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы.
В жаркую погоду специалист советует пить достаточное количество жидкости, особенно при заболевании почек.
"При заболевании почек их фильтрующая способность снижается. А если к тому же человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадет. И почки еще хуже будут фильтровать. Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен",
— пояснил специалист.