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2 часа назад

Терапевт рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Мария Иглина

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что в жару обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек. Подробностями эксперт поделился с "Москвой 24".

Терапевт рассказал, какие заболевания обостряются в жару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Хухрев отметил, что с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце:

"Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счет потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот, чтобы оно быстрее гоняло кровь, а кровь отводила тепло от кожи. И то и другое для сердца — серьезная нагрузка".

Медик предупредил, что из-за этого может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, а также не исключены инфаркты и инсульты.

А из-за повышенной потливости в жаркое время года могут обостряться кожные заболевания, солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы.

В жаркую погоду специалист советует пить достаточное количество жидкости, особенно при заболевании почек.

"При заболевании почек их фильтрующая способность снижается. А если к тому же человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадет. И почки еще хуже будут фильтровать. Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен",

— пояснил специалист.

Ранее сомнолог объяснила, почему избыток сна не несет пользу.

Новости,Алексей Хухрев,
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