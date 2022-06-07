Терапевт рассказал, какие заболевания обостряются в жару

"Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счет потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот, чтобы оно быстрее гоняло кровь, а кровь отводила тепло от кожи. И то и другое для сердца — серьезная нагрузка".