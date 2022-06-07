Сомнолог объяснила, почему избыток сна не несет пользу

Длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Надежда Бурко. Врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук в беседе с URA.RU рассказала, почему желание долго спать — повод обратиться к терапевту.
Плохое самочувствие преследует и тех, кто спит меньше положенного, так и тех, кто любит провести в постели как можно больше времени, отмечает эксперт. И это неслучайно.
«В некоторых ситуациях избыточная сонливость, может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуются диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Бурко.
Чтобы сохранить бодрость до вечера, сомнолог рекомендовала контрастный душ, умывание холодной водой, зарядку, прогулку или легкую кардионагрузку в течение дня. Если комната достаточно освещена ярким дневным светом, то желание лечь поспать вряд ли посетит, отметила Надежда Бурко.
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