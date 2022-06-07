Сомнолог объяснила, почему избыток сна не несет пользу

Длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Надежда Бурко . Врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук в беседе с URA.RU рассказала , почему желание долго спать — повод обратиться к терапевту.

Плохое самочувствие преследует и тех, кто спит меньше положенного, так и тех, кто любит провести в постели как можно больше времени, отмечает эксперт. И это неслучайно.