Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Сомнолог объяснила, почему избыток сна не несет пользу

Мира Маркина

Длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Надежда Бурко. Врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук в беседе с URA.RU рассказала, почему желание долго спать — повод обратиться к терапевту.

Плохое самочувствие преследует и тех, кто спит меньше положенного, так и тех, кто любит провести в постели как можно больше времени, отмечает эксперт. И это неслучайно.

«В некоторых ситуациях избыточная сонливость, может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуются диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Бурко.

Чтобы сохранить бодрость до вечера, сомнолог рекомендовала контрастный душ, умывание холодной водой, зарядку, прогулку или легкую кардионагрузку в течение дня. Если комната достаточно освещена ярким дневным светом, то желание лечь поспать вряд ли посетит, отметила Надежда Бурко.

Ранее «Рамблер» рассказывал, нужен ли взрослым дневной сон.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители