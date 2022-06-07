Врач перечислила пять болезней, повышающих риск инфаркта

Причиной инфаркта могут быть не только поражения сердечно-сосудистой системы, отмечает пульмонолог-терапевт Светлана Божко. Эксперт рассказала Ura.ru, какие заболевания верхних дыхательных путей повышают риск развития сердечного приступа.

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Заболевание гриппом влияет на кровообращение человека. Поэтому переболевший может столкнуться с инфарктом в будущем, отмечает пульмонолог. Например, через несколько месяцев после болезни.

«Высока вероятность сердечного приступа при коронавирусе — риск повышается в среднем в восемь раз, по наблюдениям российских ученых и врачей. Риск инфаркта увеличивают и другие виды ОРВИ: аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция. Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», — перечислила эксперт.

Светлана Божко подчеркнула, что тяжесть инфекции и вид возбудителя не всегда связаны с риском осложнений. В ее практике встречались случаи, когда после «безобидной» аденовирусной ОРВИ у пациента возникал сердечный приступ. А коронавирус или грипп не давали осложнений на сердце.

«Любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Сама болезнь и иммунные реакции, которые возникают в ответ на нее, затрагивают весь организм, — резюмировала врач.

Воспаление стенок сосудов, тромбоз также влияют на предрасположенность к инфаркту и сердечной недостаточности. Оба состояния могут развиться вследствие перенесенного гриппа, ОРВИ и COVID-19.

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