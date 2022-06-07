Мясников объяснил, почему опасно купание в водоемах с утками

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил россиян об опасности заражения паразитами во время купания в водоеме по соседству с утками.

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«Зуд купальщика» (или паразитарное заболевание церкариоз) часто возникает у тех, кто пренебрегает тщательным выбором места для купания, отметил Мясников. Паразиты церкарии, которые провоцируют возникновение болезни, часто живут в оперении водоплавающих птиц, в частности, уток.

Неприятность заболевания в том, что лекарства от зуда нет. Он может пройти самостоятельно со временем.

Мясников предупредил, что практически в любом водоеме человека подстерегает инфекция.

«Какая-либо инфекция может быть в любом источнике с водой – в пруду, озере, реке, особенно если вода стоячая и теплая вода», — добавил врач.

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