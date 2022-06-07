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2 часа назад

Названа неожиданная причина ноющей боли и зуда в области ягодиц

Мира Маркина

Неприятные ощущения ниже поясницы – ноющая боль, зуд, жжение – могут быть симптомами миомы. Такое заявление сделала физиотерапевт Аманда Шипли. Мнение эксперта приводит издание The Sun.

Названа неожиданная причина ноющей боли в области ягодиц
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одной из самых распространенных причин частой боли в области ягодиц и заднего прохода является геморрой. Но неприятные ощущения может вызывать и миома, отмечает врач. В тот момент, когда новообразование достигает больших размеров, оно может давить на прямую кишку или нервы тазового дна. Поэтому пациент жалуется на боли.

Еще одна причина навязчивых симптомов – абсцесс прямой кишки, то есть, гнойное воспаление тканей, окружающих ее. Вкупе с вышеперечисленными признаками человек чувствует повышение температуры тела, может испытывать проблемы с мочеиспусканием и столкнуться с ректальным кровотечением.

«В редких случаях ректальная боль может быть вызвана инфекцией, передающейся половым путем, или грибком, также это может быть признаком рака анального канала», — отметила врач.

Ишиас седалищного нерва, седалищно-ягодичный бурсит и сильные спазмы в прямой кишке могут также сопровождаться ноющей болью, зудом и жжением в области ягодиц разной интенсивности.

Эксперт призвала не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно, а обращаться к врачу – для сбора анамнеза и исключения более серьезных проблем со здоровьем.

Ранее «Рамблер» писал о том, какая стоматологическая проблема может вызывать головную боль.

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