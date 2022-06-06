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9 минут назад

Врач назвал неожиданную причину головной боли

Даша Краснова

Хроническую головную боль часто связывают с перенапряжением, но ее может вызывать неправильный прикус. Об этом рассказал врач-ортодонт клиники Eurokappa Руслан Кантаев. Его слова передает "Лента.ру".

Врач назвал неожиданную причину головной боли
Фото: unsplashunsplash

По его словам, головная боль напряжения — один из самых частых видов головной боли, возникающий из-за перенапряжения мышц.

«Больше всего в головной боли виноваты­ мышцы шеи и лица, особенно жевательные. При неправильном прикусе зубы смыкаются несимметрично: где-то вовсе нет смыкания, а где-то оно чрезмерно сильное. Становится неудобно жевать. Жевательные мышцы перенапрягаются, чтобы компенсировать это неудобство», — объяснил Кантаев.

Перенапряжение может захватывать мышцы шеи, и это усугубит головную боль. С этим также связано развитие хронического гайморита, рассказывает ортодонт.

Корни верхних зубов находятся в непосредственной близости от гайморовых пазух. Очень частое явление — сужение верхней челюсти, из-за которого появляются скученность зубов. Когда зубам тесно, они наезжают друг на друга.

При этом тесно не только зубам, но и их корням. Они могут сдавливать гайморовы пазухи. Иногда корень зуба буквально врезается в гайморову пазуху, это провоцирует развитие кисты

По словам Кантаева, киста гайморовой пазухи может приводить и к хроническому насморку, и к его осложнению — гаймориту, а кроме того, быть причиной головной боли.

Неправильный прикус ведет к дисфункции челюстного сустава, стиранию эмали зубов, заболеваниям желудочно-кишечного тракта из-за плохого пережевывания.

Кантаев заверил, что исправить прикус и избавиться от этих проблем можно в любом возрасте, в частности, с помощью металлических брекетов или прозрачных съемных элайнеров.

До этого мы рассказывали, как сахарный диабет влияет на здоровье и качество зубов.

Новости,Руслан Кантаев,
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