Как сахарный диабет влияет на здоровье и качество зубов

Существует несколько особенностей ведения пациента с сахарным диабетом. Во-первых, у них происходит изменение сосудов и всего кровотока. Сосудистая стенка становится толстой, соответственно, поступление тока крови, питательных веществ и кислорода уменьшается - это приводит к сложностям заживления и восстановления после операций. Возрастает риск воспаления, увеличения бактерий и снижения иммунитета.



Во-вторых, это нарушение гормонального фона, нарушение выработки инсулина, потому что страдает щитовидная железа, это может негативно сказываться на качестве обменных процессов в организме, плохом усваивании минералов. За счет нарушения гормональных процессов может страдать восстановление мягких тканей.

Андрей Опарин Главный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт