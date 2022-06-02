Как сахарный диабет влияет на здоровье и качество зубов

Сахарный диабет - заболевание, которое диагностируется у людей с высоким уровнем сахара в крови, который наблюдается вследствие недостаточной выработки инсулина. Эта болезнь, в зависимости от стадии и типа, оказывает негативное влияние на многие факторы человеческого здоровья. Одним из таких "мест", по которым "бьет" диабет, являются и зубы. Эксперты рассказали Рамблеру, как именно это заболевание сказывается на здоровье в целом и зубов, в частности.
Сахарный диабет повышает риски развития кариеса, пародонтита, грибковых инфекций и сухости в полости рта.
"Также при сахарном диабете можно наблюдать тяжелое восстановление, это происходит из-за любых манипуляций: удаления зубов, пародонтических операций, дентальной имплантации, и все это сопровождается гноетечением и страданиями пациента. Если говорить о пародонтозе при сахарном диабете, то нарушение обменных процессов ведет к воспалению и раскачиванию зубов, тут же присоединяется налет, и пациент постепенно теряет зубы. Ведение такого пациента сложное, потому что болезнь прогрессирует. Ремиссии практически нет", - объясняет врач-стоматолог, хирург-имплантолог «Full Cycle Dentistry» Кондрашкин Юрий Витальевич.
Если пациент держит диету и принимает лекарства, то ремиссия может быть, но короткая.