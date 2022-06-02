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2 часа назад

Как сахарный диабет влияет на здоровье и качество зубов

Мира Маркина
Андрей Опаринэксперт

Сахарный диабет - заболевание, которое диагностируется у людей с высоким уровнем сахара в крови, который наблюдается вследствие недостаточной выработки инсулина. Эта болезнь, в зависимости от стадии и типа, оказывает негативное влияние на многие факторы человеческого здоровья. Одним из таких "мест", по которым "бьет" диабет, являются и зубы. Эксперты рассказали Рамблеру, как именно это заболевание сказывается на здоровье в целом и зубов, в частности.

Как сахарный диабет влияет на здоровье и качество зубов
Фото: pixels.compixels.com
Существует несколько особенностей ведения пациента с сахарным диабетом. Во-первых, у них происходит изменение сосудов и всего кровотока. Сосудистая стенка становится толстой, соответственно, поступление тока крови, питательных веществ и кислорода уменьшается - это приводит к сложностям заживления и восстановления после операций. Возрастает риск воспаления, увеличения бактерий и снижения иммунитета.

Во-вторых, это нарушение гормонального фона, нарушение выработки инсулина, потому что страдает щитовидная железа, это может негативно сказываться на качестве обменных процессов в организме, плохом усваивании минералов. За счет нарушения гормональных процессов может страдать восстановление мягких тканей.
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт
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Сахарный диабет повышает риски развития кариеса, пародонтита, грибковых инфекций и сухости в полости рта.

"Также при сахарном диабете можно наблюдать тяжелое восстановление, это происходит из-за любых манипуляций: удаления зубов, пародонтических операций, дентальной имплантации, и все это сопровождается гноетечением и страданиями пациента. Если говорить о пародонтозе при сахарном диабете, то нарушение обменных процессов ведет к воспалению и раскачиванию зубов, тут же присоединяется налет, и пациент постепенно теряет зубы. Ведение такого пациента сложное, потому что болезнь прогрессирует. Ремиссии практически нет", - объясняет врач-стоматолог, хирург-имплантолог «Full Cycle Dentistry» Кондрашкин Юрий Витальевич.

Если пациент держит диету и принимает лекарства, то ремиссия может быть, но короткая.

Болезни и лекарства,Андрей Опарин,
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