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2 часа назад

Врач назвала симптомы болезни почек

Анна Шутова

Нефролог отделения патологии трансплантированной почки Городской клинической больницы № 52 Екатерина Иванова рассказала, что симптомами болезни почек являются неприятный запах изо рта, потеря аппетита и похудение. Ее слова передает "Вечерняя Москва".

Врач назвала симптомы болезни почек
Фото: unsplashunsplash

Почки — это молчаливый орган, поэтому при начальной стадии заболевания симптомы могут не проявляться. У большинства пациентов они могут появляться уже в далеко зашедшей стадии. Тогда больному можно помочь только, подготовив его к диализу или трансплантации.

"Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд", — объяснила медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иванова отметила, что часто именно в такой ситуации люди начинают сдавать анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина. Они помогают выявить «хроническую почечную недостаточность».

Начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, и общий анализ мочи.

До этого мы рассказывали, как растворить камни в почках.

Новости,Екатерина Иванова,
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