Врач назвала симптомы болезни почек

Фото: unsplash unsplash

Почки — это молчаливый орган, поэтому при начальной стадии заболевания симптомы могут не проявляться. У большинства пациентов они могут появляться уже в далеко зашедшей стадии. Тогда больному можно помочь только, подготовив его к диализу или трансплантации.

"Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд", — объяснила медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иванова отметила, что часто именно в такой ситуации люди начинают сдавать анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина. Они помогают выявить «хроническую почечную недостаточность».

Начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, и общий анализ мочи.