Эксперт рассказал, как растворить камни в почках

"Лечение можно организовано и дома. При формировании оксолатных камней и уратов нужно пить много воды. Ориентироваться при этом нужно не на количестве выпитой воды, а на количество мочи — около 2-2,5 литров за сутки. Также нужно пить сок одного лимона в день или цитрат калия в порошке. Употребление соли нужно сократить, так как она провоцирует образование кальция",