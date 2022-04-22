Эксперт рассказал, как растворить камни в почках

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал о том, как растворить камни в почках. Подробностями он поделился на своем Youtube-канале.
В первую очередь, необходимо обратиться к профильному специалисту, чтобы определить, какие камни образовались — оксолатные или ураты, а затем врач назначит необходимое лечение или профилактику.
"Лечение можно организовано и дома. При формировании оксолатных камней и уратов нужно пить много воды. Ориентироваться при этом нужно не на количестве выпитой воды, а на количество мочи — около 2-2,5 литров за сутки. Также нужно пить сок одного лимона в день или цитрат калия в порошке. Употребление соли нужно сократить, так как она провоцирует образование кальция",
— сказал Петрик.
Медик также отметил, что при уратных камнях необходимо понизить содержание мочевой кислоты в организме. По его словам, это можно сделать при помощи снижения веса. Кроме этого, пациентам с камнями в почках рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты с добавлением калия.