Перечислены привычки, разрушающие кишечник

Некоторые ежедневные привычки могут нанести серьезный вред здоровью, отмечает врач-проктолог Виталина Петрова. О них эксперт рассказала в интервью изданию «Доктор Питер».

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Проблемы со стулом могут возникнуть из-за чрезмерного употребления кофе (более пяти чашек в течение дня). Этот напиток раздражает желудок, ускоряет работу его мышц и провоцирует тем самым выработку желчного сока. В результате – человек сталкивается с расстройством желудка, так как пища не переваривается и устремляется наружу.

Фастфуд, алкоголь и острая пища в рационе влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям. Из-за этого возникает зуд в области заднего прохода, кровотечения, а в худшем случае – геморрой.

Гиподинамия – отсутствие физической активности – также негативно отражаются на работе кишечника и провоцируют запоры.

«Поддержать тонус желудочно-кишечного тракта можно с помощью обычной зарядки, прогулок, езды на велосипеде или танцев», — рекомендует эксперт.

Проктолог предложила заменить туалетную бумагу влажными салфетками и гигиеническим душем. В противном случае можно легко травмировать кожу, повышая риск образования анальных трещин и геморроя.

Любителям бани и сауны тоже следует быть осторожнее. Эти процедуры усиливают приток крови к заднему проходу и ухудшают ее отток. Это способствует развитию венозной недостаточности и образованию геморроя. Проблемы со стулом и задним проходом возникают нередко и у тех, кто слишком часто пользуется подогревом сидений в машине.

Длительная дефекация (более трех минут) также может обернуться развитием геморроя, отметила врач.