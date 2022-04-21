Новый штамм коронавируса XE: кто в группе риска

В середине января 2022 британские ученые выявили новый подвариант «омикрона» — штамм XE. По информации The Times of India, первый случай заражения обнаружили в индийском городе Мумбаи у 50-летней женщины. Симптомы типичного коронавируса обнаружены не были, поэтому заболевание диагностировали только через месяц.

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Мнения врачей насчет XE разнятся. Одни считают, что он на 10% заразнее остальных штаммов, другие не видят больших отличий от обычного «омикрона», третьи утверждают, что выводы делать рано. Врач Денис Прокофьев рассказал «Рамблеру», что за новый штамм и кому его стоит (если стоит) бояться.

Штамм XE — это определенный подвид омикрона: гибрид из двух подвидов данного штамма. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

«Гибрид» находится между штаммами ВА и ВА.2.

На сегодняшний день XE не занимает лидирующее место по заражению, поэтому неизвестно, будет ли он лидером по данным показателям. Нельзя сказать однозначно, что он и сильнее и заразнее. Мы не знаем, чего от него ждать.

Опасность он представляет для людей со слабым иммунным статусом, для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. Также, безусловно, люди старшей возрастной группы, люди с сахарным диабетом, люди, которые не прошли вакцинацию, не имеющие антитела.