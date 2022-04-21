Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
43 минуты назад

Новый штамм коронавируса XE: кто в группе риска

Дарья Амосова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

В середине января 2022 британские ученые выявили новый подвариант «омикрона» — штамм XE. По информации The Times of India, первый случай заражения обнаружили в индийском городе Мумбаи у 50-летней женщины. Симптомы типичного коронавируса обнаружены не были, поэтому заболевание диагностировали только через месяц.

Новый штамм коронавируса XE: кто в группе риска
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мнения врачей насчет XE разнятся. Одни считают, что он на 10% заразнее остальных штаммов, другие не видят больших отличий от обычного «омикрона», третьи утверждают, что выводы делать рано. Врач Денис Прокофьев рассказал «Рамблеру», что за новый штамм и кому его стоит (если стоит) бояться.

Штамм XE — это определенный подвид омикрона: гибрид из двух подвидов данного штамма.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

«Гибрид» находится между штаммами ВА и ВА.2.

На сегодняшний день XE не занимает лидирующее место по заражению, поэтому неизвестно, будет ли он лидером по данным показателям. Нельзя сказать однозначно, что он и сильнее и заразнее. Мы не знаем, чего от него ждать.

Опасность он представляет для людей со слабым иммунным статусом, для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. Также, безусловно, люди старшей возрастной группы, люди с сахарным диабетом, люди, которые не прошли вакцинацию, не имеющие антитела.

Нам неизвестно, будут ли эффективны антитела против нового вида. Самое плохое будущее, которое мы можем увидеть по ковиду, — это если один из штаммов объединится с другим вирусом и создаст комбинацию. К сожалению, эта комбинация может стать смертельной.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители